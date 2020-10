Andrea Levy, contra Fernando Simón por estas declaraciones: "Un ataque innecesario"

Levy ha finalizado reivindicando que el sector está haciendo las cosas bien y no son focos de contagio: “Los espacios culturales han demostrado ser seguros y no se ha producido ningún contagio en ellos. La cultura nos da vida”.

“La gente, una vez que va al teatro o al cine, no se recoge directamente en casa, sino que se juntan y se van a los bares y eso obviamente interesa no favorecerlo”, aseguró Simón, que también afirmó que no se puede estigmatizar y culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas bien.

Simón, en la misma rueda de prensa, también habló sobre un posible nuevo confinamiento, algo que ya se ha decretado en Francia:

“A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario y del cierre de las escuelas”, ha señalado el experto, aunque matiza que eso es “lo último que se debería proponer y hay que tratar de evitarlo por todos los medios”.

“Yo creo que a todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda actividad no esencial. Las he repetido pero no es necesario. El punto es si esas medidas se han descartado o no. No se ha descartado ninguna medida en ningún momento”, ha añadido el director del CCAES.