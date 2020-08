Andrea Levy sorprende con su reacción en 'Al Rojo Vivo' a esta pregunta sobre Podemos: se ve en la imagen

Andrea Levy, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, ha sorprendido en directo con su reacción en Al Rojo Vivo (LaSexta) a la pregunta de un periodista sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.

“Le acabamos de escuchar, ¿por qué considera que le ha comido la lengua el gato a Pablo Iglesias?”, preguntó el periodista.

Levy, que hasta ese momento había estado todo el tiempo mirando al reportero, se giró a la cámara y lanzó este mensaje al líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno:

“Pues desde aquí le mando un saludo a Pablo Iglesias: hola, Pablo Iglesias, no sabemos dónde estás, no sé si es que está viendo en bucle Juego de Tronos y así está callado y no quiere responder ante las acusaciones de financiación ilegal de su partido. Pero un vicepresidente del Gobierno debe dar la cara, no puede esconderse más, porque es un tema grave, está salpicando al Gobierno de España, está salpicando al presidente del Gobierno, que fue quien lo nombró. No entendemos que esté callado y se haya autoimpuesto una ley del silencio en Podemos. Así que, un saludo y le animo a salir a dar explicaciones a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno”.