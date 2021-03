Andrea Levy (PP) se vuelca con Errejón en directo: "Hoy damos un paso en hacer nuestro país mejor"

La salud mental ha vuelto a ocupar un lugar destacado en diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Y, como hace unos días, ha sido a consecuencia de una intervención de Íñigo Errejón, que ha hecho de la causa una de sus principales reclamaciones, aunque su propuesta se ha hecho aún más viral por el exabrupto de un diputado del PP que le ha dicho “vete al médico” al terminar de hablar.

Más allá de la polémica, por la que el propio parlamentario popular, Carmelo Romero, ha tenido que disculparse, la cuestión sobre la salud mental ha coleado todo el día. Hasta el punto de unir a dos ‘rivales’ políticos, como Andrea Levy (precisamente del PP) y el propio Errejón, en una entrevista a este último en la Cadena SER.

El líder de Más País ha reprochado las palabras de Romero, aunque ha explicado que está “acostumbrado a que nos digan cosas de esas. El diputado del PP pretendía avergonzarme. Cuando propuse cambiar la jornada laboral me llamaron vago, ahora esto...”. Sin embargo, sí ha mostrado su decepción por producirse la polémica en un asunto de tanta importancia: “Imaginaba que con un tema así no pasaría... Se ha disculpado y esta falta de respeto igual sirve para que se hable más de un tema del que se habla mucho en casa, entre cervezas, pero no en la política”.

“Esto no soluciona el problema, no soy ingenuo, pero empieza a romper la estigmatización. El modo de vida que llevamos no solo rompe piernas, sino también espíritus, almas... Que nos planteemos qué hay de malo en la sociedad que se carga rápidamente las mentes. Hacen falta psicólogos en la sanidad pública porque muchos no tienen 80 euros a la semana ni pueden esperar tres meses”, ha incidido el político durante su entrevista.