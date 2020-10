Andrea Levy revienta durante una comisión y se convierte en 'trending topic': "¡Aaahhh, que la crispo!"

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es" Andrea Levy a nuestra concejala @pilarpereamor . No es la primera vez que sufrimos sus espectáculos delirantes. Presentamos una queja formal al Alcalde. pic.twitter.com/DtfowjSZu4

“Me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla”, se ha defendido el presidente en unas palabras que no han hecho más que sulfurar a Levy, que ha replicado: ”¡Aaahhh, que la crispo! Porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdone, acláremelo simplemente”.

Ante la situación, el presidente ha pedido a la dirigente del PP que continuase, pero eso no ha calmado los ánimos: ”¡Ah! ¡Gracias por interrumpirme! ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que por favor no me cortara”.

Levy también ha tenido otro encontronazo con la socialista Mar Espinar, con la que ha llevado la discusión a lo personal: “A lo mejor si no criticara en lo personal, sino en lo político, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura conocería más al sector cultural, que conoce mucho más a esta delegada que a usted, le duela donde le duela”.

Ante eso, la socialista ha replicado que ella es “madre trabajadora” y que eso le deja poco tiempo para acudir a tantos actos como le gustaría.

“Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista. Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunas no somos madres, pero también conciliamos, con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal”, ha contestado Levy, quien ha añadido: “Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir”