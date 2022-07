Andrea Levy se defiende de las críticas que ha recibido por su tuit sobre Rosalía

Sin embargo, también ha habido alguna que otra crítica, como la de Andrea Levy. La ‘popular’ ha sido sincera y ha confesado que no le terminó de convencer.

“He de decir que bastante bluuff… Todo apostado a la imagen videoclip, sin conectar con el público, puesta en escena triste y un sonido francamente mejorable. Me quedo con la Rosalía del concierto 2019”, ha asegurado Levy.

“Rosalía es una artista que respeto, sigo desde el principio y que me gusta muchísimo, pero quiero decir una cosa importante: no puede ser que opinar se convierta en un acto heroico y de valentía”, ha afirmado, añadiendo que “no puede ser que haya personas y periodistas que se autocancelen porque sus opiniones no son las de la mayoría”