Andrea Ropero muestra la nota que le dejaron en un restaurante: "Me giré y ya se habían ido"

“Hace unos días estaba comiendo en un restaurante de Bilbao y un camarero se acercó para darme esta nota. Solo me dijo que era de unos clientes. Me giré…y ya se habían ido”, ha escrito Ropero junto a la foto.

“Quería enseñarlo porque no nos hemos hecho una foto, llevaba a mi bebé encima y me han dicho que no querían molestarme justo por eso”, dijo Morgade, que en aquella época acababa de ser madre.

“No sólo no me han molestado, me han alegrado el día y me siento súper honrada de recibir cosas tan lindas de desconocidas. Mi trabajo me da muchas cosas increíbles, pero estos momentos son de lejos los mejores de todos”, añadía.