El serio aviso de Andrea Ropero tras lo sucedido en el debate de la Ser

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha abandonado el debate de la Cadena SER previo a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no se retractara sobre sus declaraciones en las que ha cuestionado la veracidad de las amenazas recibidas por algunos miembros del Gobierno.

El candidato de la formación morada ya ha advertido en su primera intervención que no iba a seguir si la candidata de Vox no condenaba estos actos. “No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate”, afirmó.

Monasterio, lejos de condenarlo, ha ratificado sus palabras y le ha animado a Iglesias que vaya a denunciar estas amenazas: “No nos creemos nada. Y si quiere, pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Es muy fácil, que se levante, que lo están deseando un montón de españoles”.

Además, ha celebrado que abandonara el plató: “Me alegro, fuera del plató tiene que estar y fuera de la política también”.

Las reacciones no se han hecho esperar. La periodista de laSexta y de El Intermedio Andrea Ropero ha sido una de las que ha criticado la actitud de la candidata de Vox y ha vaticinado lo que puede pasar.

“Mucho me temo que este espectáculo será una constante como la ultraderecha entre en el Gobierno de Madrid. Lamentables otra vez”, ha asegurado.