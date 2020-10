Andreu Buenafuente confiesa la razón por la que Bertín Osborne no va a 'Late Motiv'

La veterana actriz Concha Velasco estuvo este lunes en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, días después de participar en Mi casa es la tuya, el espacio de Bertín Osborne en Telecinco.

El cómico y presentador catalán no desaprovechó la oportunidad de preguntarle por cómo está Osborne y cómo fue la charla. “Estuvimos en Valladolid, está muy guapo... es un poquito más alto que tú”, bromeó la invitada.

Velasco aseguró que estuvo encantador y que le hizo un programa muy bonito por el que le han felicitado mucha gente. “Tenía mucho miedo, porque ya sabemos cómo es Bertín, pero estuvo maravilloso”, describió.

Entonces Buenafuente le confesó a la intérprete que Osborne no quiere acudir a Late Motiv: “Le he invitado y no quiere venir. Parece ser que le sentó mal unos sketches que hicimos aquí”. Velasco incluso sorprendió al catalán afirmando que ella participó en esos vídeos y que parece que no se lo había tomado en cuenta.