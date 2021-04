Pensamiento Gabilondo

Desde su candidatura, lo recalcan: “Hay partido, hay, hasta el último minuto. La cosa está muy empatada, el PP salía pensando que iba a ser un paseo militar, y no lo va a ser”. Las encuestas vaticinan una holgada victoria de Isabel Díaz Ayuso, pero los bloques están casi igualados . Todo se va a jugar por uno o dos escaños, el factor de los 20.000 votos como señalan muchos socialistas.

Al candidato socialista le pilló con el pie cambiado estas elecciones, y con su nombre como gran favorito en todas las quinielas para ser Defensor del Pueblo si había un gran pacto entre el PSOE y el PP a nivel nacional (algo que parece muy lejano). Con una crítica por parte de los otros partidos de izquierdas y dentro de algunos sectores de su partido: escaso papel de oposición frente a Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.

“Sí que se ha hecho oposición”, indican con fuerza desde el entorno de Gabilondo, que destaca que la hace “a su manera”: “Su forma de acercarse a la política no es a través del insulto y de la descalificación. Parece que si no haces eso no estás haciendo política. Pero se ha hecho oposición real, con un control parlamentario exhaustivo”. “No había una oposición blanda”, sostienen.