Ángel Gabilondo: "No se me ocurre pensar en hacer un Gobierno con el PP de Madrid de ningún modo"

Europa Press News via Getty Images Ángel Gabilondo

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, ha aclarado en una entrevista en LaSexta Nochesus declaraciones acerca de un posible pacto con el PP y su candidata, Isabel Díaz Ayuso.

“No se me ocurre pensar en hacer un Gobierno con el PP de Madrid de ningún modo, porque ha sido fallido desde todo punto de vista”, ha asegurado en la entrevista con Iñaki López, presentador del programa.

“Madrid necesita un gobierno progresista y centrado, no de centro”, ha dicho Gabilondo sobre la negativa expresada en diversas ocasiones a pactar con Pablo Iglesias.

“Yo no tengo nada en contra de Iglesias, he trabajado con diputados de Unidas Podemos, pero su planteamiento en las elecciones no es adecuado”, ha dicho el candidato socialista, quien asegura alejarse “de extremismos”.