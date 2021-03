Gabilondo reivindica su seriedad pero provoca carcajadas con esta forma de iniciar el mitin

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid, ha presentado este sábado su lema de campaña acompañado de la plana mayor del partido, incluyendo su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un acto en el que Gabilondo ha buscado darle la vuelta a las críticas que comúnmente se vierten sobre él: que si es soso, que si es serio, que si es aburrido.

Precisamente la seriedad es la base de su lema de campaña: gobernar en serio.

Y el candidato y filósofo ha querido aprovecharse de las críticas para usarlas a su favor, sorprendiendo con su forma de iniciar su discurso, que se ha producido tras la intervención de Sánchez.

“He contado, sobre la marcha, las veces que has utilizado la palabra serio, presidente”, ha dicho Gabilondo al arrancar su discurso, provocando murmullos y alguna risa.

“Me salen catorce y no sé si me he perdido alguna, además”, ha proseguido Gabilondo, cuya intervención ha dibujado una sonrisa en el rostro, parcialmente tapado por una mascarilla, de Sánchez.

“Bueno, definitivamente creo que ya he pillado la indirecta”, ha bromeado el candidato socialista, generando risas entre los presentes.

“Lo que en realidad has venido a decir, homenajeando la canción de Loquillo, es lo que sé que dará que hablar. Lo he dicho, soy tres cosas, entiendo: soso, serio y formal. Y yo quiero que mi mensaje sea uno y que sea muy sencillo. Es cierto, sí, soy soso, serio y formal. Además, por si acaso al decirlo no suena bien, en mayúsculas. Pero sí puedo garantizar un gobierno serio y un gobierno en serio”, ha agregado.

Gabilondo ha admitido que es “un soso” pero siempre “si es por sosegado”. “He subrayado una y otra vez que no quiero la bronca, que no me gusta vociferar. No soy capaz, es que no quiero resumir nuestro programa en un tuit. Porque tenemos mucho más que decir”, ha afirmado.

El candidato socialista reconoce ser “serio” pero porque “lo contrario de serio no es divertido, sino frívolo”. “Detesto el aburrimiento, por si alguno piensa que porque soy serio proclamo por el mundo que tengo que ser un aburrido empedernido. Me tomo las cosas serias en serio”, ha agregado.