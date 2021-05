Ángel Gabilondo recibe el alta tras su ingreso hospitalario: "Ha sido una campaña muy exigente"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha salido del hospital Ramón y Cajal este viernes entre aplausos, después de que ingresara en la tarde del miércoles por una arritmia cardiaca.

“Ha sido una campaña muy exigente y mi cuerpo me esta diciendo que tengo que tomarme la vida con otra escala de valores”, ha señalado a las puertas del centro sanitario.

Gabilondo ha expresado su gratitud al sistema sanitario público y ha bromeado asegurando que “no era día para mítines”.

Descarta relación con la vacuna contra el covid

“Esto no ha sido una causa única, la exigencia de la campaña ha podido influir pero no creo que sea la causa. Yo también tengo que aceptar que no soy un chaval”, ha ironizado.

En cualquier caso, el político socialista ha querido recalcar que la dolencia se produjo subiendo las escaleras del hospital cuando acudía a vacunarse, y no como consecuencia de la inyección, como apuntaron algunos medios. “No ha tenido nada que ver, fue al subir las escaleras, antes de la vacuna”, ha insistido.