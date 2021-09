Ángel Martín, aplaudido en redes por hablar abiertamente de que tuvo un brote psicótico

El presentador, que saltó a la fama con Sé lo que hicisteis junto a Patricia Conde y que también ha estado al frente de Órbita Laika, WifiLeaks y Dar cera, pulir #0, no había hablado anteriormente de ese episiodio de su vida.

Según se puede leer en la sinopsis del libro, Por si las voces vuelven, que saldrá a la venta el 17 de noviembre, es “un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero”.

“Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó”, señala Martín en la mencionada sinopsis.