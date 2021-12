El informativo de fin de año de Ángel Martín que no deja de compartirse: "Me la pelan las noticias"

“Lo he estado pensando y lo que está claro es que tú has conseguido sacar muchas veces fuerzas de la nada para intentar que no te tumben para siempre”, prosigue en su alegato, en el que pone en valor la salud mental.

“En el último informativo del año me la pelan las noticias. Imagino que la luz sigue estando más cara de lo que te mereces, el tema del coronavirus va a estar dando por culo un rato más, dependiendo de dónde vivas tienen más o menos restricciones y las cosas que generalmente te generan ansiedad o malestar no van a desaparecer cuando esta noche suenen las campanas”, comenta el cómico y autor de Por si las voces vuelven, libro en el que cuenta su ingreso tras haber tenido un brote psicótico .

“Imagino que a lo largo de este año has tenido días de mierda pero seguro que también has tenido días que no estaban mal del todo, incluso a lo mejor has superado alguna historia que te parecía imposible superar. Así que enhorabuena por haber sido capaz de encontrar algo de luz cuando todo estaba oscuro y hasta te costaba respirar. ¿Ves cómo eres más fuerte de lo que pensabas?”, interpela a sus más de 870.000 seguidores.

“Y esta noche no me brindes deseando que termine el año de una puta vez. Esta noche brinda por haber sido capaz de mantener el equilibrio incluso cuando todo parecía indicar que ya iba siendo hora de rendirse”, añade.

¡Brindamos por ti, Ángel!