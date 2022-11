Ángel Martín: "Empecé a escuchar de verdad y el mundo es otro"

Cuando se cumple justo un año de la publicación de Por si las voces vuelven, el libro en el que Ángel Martín contó su paso por un psiquiátrico tras un brote psicótico , el humorista y presentador admite que aún no ha podido procesar todo lo que ha pasado desde que éste vio la luz.

“Es el libro que no encontré cuando salí del hospital”, ha contado este jueves durante una rueda de prensa para conmemorar el aniversario. Buscó la historia de “alguien que hubiera remontado” para copiar cómo, pero no lo encontró, por lo que se puso a escribir.

Como ha explicado, al escribir Por si las voces vuelven se dio cuenta de “qué carajo” le apasiona de verdad tras más de 40 años. No es otra cosa que “la comedia en combinación con las palabras como herramientas para comunicar”, no solo buscando la broma.

Y de ahí se preguntó: ”¿Por qué no escribir un monólogo para ofrecer nuevas formas de pensar, sentir y mirar?”. Y, además, “a lo bestia”, en lo que cree que será “la noche más especial” de su carrera, desafiando además el mito de que en España los monologuistas no tienen tanto tirón como en Estados Unidos y que deben estar relegados a bares y teatros.

La receta de Ángel Martín para cuidar de su salud mental

Sobre su salud mental, Martín ha asegurado que se encuentra “exactamente igual” que cuando empezó a escribir el libro, momento en el que “no estaba en tratamiento” y no lo ha necesitado en este tiempo. Ahora es “milimétricamente más consciente de las cosas” y se centra en lo que le genera “pasión e interés”.

Una de sus maneras de cuidarse es escribir constantemente, “todo el tiempo, mañanas y noches”, textos que son sólo para él: “Me ayuda a mantenerme alejado de móviles y de inputs”. “Si no, el primer pensamiento del día no iba a ser mío. La aplicación iba a elegir mi emoción de ese día”, ha agregado. También hace deporte, “lo más inteligente que alguien puede hacer”, pese a que lo odia con toda su alma. “Lo odio”, ha recalcado en numerosas ocasiones, haciendo reír a los presentes.

También come mejor y procura tener mejores horarios. No se acuesta con el estómago lleno y procura no ver películas o series antes de acostarse, porque ha notado que influye en su ánimo. Algo de lo que también se ha dado cuenta es de que es un “obseso del trabajo” y opina que hay “un desorden generalizado” escondido tras frases como ‘no tengo tiempo para nada’ o ‘tengo que responder mil mails’.