Ángel Martín, 'trending topic' por su informativo: se puede decir más alto pero no más claro

Este martes, Martín no ha querido hacer un informativo al uso y ha dejado un compartido alegato sobre la política y sobre el ejemplar comportamiento de los ciudadanos siempre que los políticos han pedido un ”pequeño esfuerzo”.

“Primero fue un virus y hubo que hacer un esfuerzo para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas aunque no se explicaran demasiado bien pero bueno, se hizo un esfuerzo”, ha empezado diciendo.

Ha añadido que no sabe cuál es la solución pero que cree que no puede ser que los ciudadanos no puedan comprarse “una puta sandía, ni encender el aire ni poner gasolina”. Por eso se ha levantado cabreado.