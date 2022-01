Ángela Quintas: "No tiene sentido que si tienes estreñimiento la solución sea tomar un laxante"

“Muchos llegan con todo tipo de pruebas y analíticas hechas y sin diagnóstico. Aparentemente, no les pasa nada”, explica Quintas. Y de ahí, cuenta, la idea de su último libro, ¿Por qué me duele la tripa?: “Lee el libro e identifica el porqué de tu dolor de tripa”.

Pero mira, la idea del libro surgió porque yo me encontraba mucha gente que iba al médico y le diagnosticaban, por ejemplo, una intolerancia a la fructosa y le daban una lista con los alimentos que no podían comer. Entonces se encontraban perdidos: “¿Ahora qué como? ¿Me los quito del todo? ¿Los podré reintroducir después? ¿Cómo puedo llevar una alimentación saludable eliminando estos alimentos?”.

Al final ha de ser un método global. No tiene sentido que si tienes estreñimiento, la solución sea tomar un laxante. No, primero, hay que saber el porqué de ese estreñimiento y la primera pregunta es: “¿Estoy comiendo de manera correcta, aportando la cantidad necesaria de fibra? ¿Estoy haciendo ejercicio?”.

No somos conscientes de que si no lo abordamos bien, solo estamos poniendo parches. Es que hay una cantidad de gente con diarreas, con gastritis, con gases… Es que lo de los gases es tremendo y hay pacientes que por la noche están hinchados como un globo. Se pasa mal y puede condicionar la vida. Hay gente que va al baño 5 o 6 veces al día, al que el teletrabajo le viene fenomenal, por ejemplo. Y sí, saben que es colon irritable, “¿pero alguien me puede ayudar con esto?”. Es fundamental identificar el problema y luego poner la solución.

Todos estos alimentos que se llaman funcionales, el yogur, el té kombutcha o el kéfir, ¿nos ayudan a cuidar nuestra microbiota? Sí. ¿Nos ayudan a restablecer una microbiota que ya está en disbiosis, que está muy alterada? No, si mi microbiota tiene una alteración importante, por mucho té kombutcha que tome va a dar igual, no la voy a llevar al equilibrio. Necesito cepas probióticas específicas, cepa y dosis dependiente, no vale cualquier cepa para cualquier cosa y hay cepas específicas para cada cosa. Los probióticos son cepas específicas que tengo que tomar en dosis concretas, y siempre con el estómago vacío para que los ácidos de la digestión no maten a esas bacterias. Cómo, cuándo, qué cepa y en qué dosis me lo tengo que tomar es fundamental.