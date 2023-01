Ángela Rodríguez, la filósofa de Igualdad que ve como una "anomalía" estar gobernando

“Tenemos la diarrea legislativa que tenemos porque no vaya a ser que mañana se acabe”. Ángela Rodríguez sabe que su sitio no está en el Gobierno, aunque desde octubre de 2021 sea Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. La ‘número 2’ de Irene Montero es uno de los rostros más visibles del feminismo combativo que desde el ministerio de Igualdad se enarbola. Fruto de su trabajo son las leyes del “sólo sí es sí” o la “ley trans”, todas ellas gestadas en mitad de sonadas polémicas en el Congreso. “Que estemos nosotros en el gobierno es una anomalía. La gente como yo no está gobernando”, aseguraba el pasado mes de junio en una entrevista en la Cadena Ser.