El último y crudo episodio de la batalla judicial de Angelina Jolie y Brad Pitt

Ha llovido ya desde la ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016 pero su batalla judicial sigue sacudiendo Hollywood. Una filtración, que al parecer “ha roto el corazón” del actor — en palabras de Page Six —, es la protagonista del último episodio.

Hace unos días se filtró al blog The Blast , que cita unos papeles judiciales a los que tuvo acceso, que la intérprete presentó el 12 de marzo varios documentos que “dejan claro que está lista y dispuesta a ofrecer pruebas de presunta violencia doméstica” durante el juicio. Además, los tres hijos menores estarían también dispuestos a testificar.

Según ha afirmado una fuente cercana a Pitt a Page Six, el actor “se ha responsabilizado de sus acciones y dejó de beber ”. “El matrimonio fue muy pasional y tóxico en algunos momentos y, como todas las parejas, tuvieron sus peleas, pero también compartieron muchos momentos buenos”, añade.

Según US Weekly , el joven —que ahora tiene 19 años— habría testificado y sus palabras no dejarían en buen lugar a su padre. Además, la publicación señala que Maddox ya no usa el apellido Pitt, solamente el de su madre, y que de hecho quiere cambiárselo legalmente.