Angie Rigueiro, de Antena 3 Noticias, se sincera sobre la enfermedad que sufrió: "Me decían que eran las típicas náuseas"

Angie Rigueiro da los buenos días a toda España desde Antena 3. La periodista, que es una de las presentadoras del informativo matinal de la cadena y que se encuentra en la recta final del embarazo, ha hablado con la revista ¡Hola! y ha repasado cómo están siendo estos meses.

Rigueiro se ha sincerado sobre la enfermedad que sufrió en los primeros meses de embarazo. La periodista ha contado que padeció hiperémesis gravídica, que solo afecta a un 2% de las mujeres embarazadas y que provoca una media de 30 vómitos al día.

“Seguí con mi vida normal y trabajando pero no toleraba nada. Me decían que eran las típicas náuseas del embarazo hasta que me ingresaron por deshidratación, dieron con la enfermedad y empecé el tratamiento adecuado”, ha explicado.