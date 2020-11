Angy revela las consecuencias que tuvo tras 'Física o química': "Mis problemas de ansiedad empezaron ahí"

“Mis problemas de ansiedad empezaron en Física o química”, ha confesado. “Cuando mejor me iba, de cara a la galería, fue cuando empecé a estar peor. Cuando tenía éxito, dinero, con 17 o 18 años que de repente estaba en una serie de éxito, tenía una cuenta bancaria, que no estaba teniendo una vida adolescente como mis amigas de Mallorca”, ha señalado.

Sin embargo, el éxito abrumador que le trajo la serie no solo tuvo consecuencias buenas, también afectó duramente a su salud mental. Tal y como ha contado ella misma en el programa de Amarna Miller en Badoo, Este es el mood, Fernández empezó a sufrir ansiedad al ver que con 18 años no podía tener una vida “normal”.

A la hora de darse cuenta de la ansiedad y depresión que comenzó a sufrir, su compañero de piso fue clave. “Tenía ataques de ansiedad muy fuertes, en plan de decir ‘me quiero morir’ y él llamaba a mi madre que vivía en un piso cerca”, ha relatado.

Otra persona que la ayudó fue un ayudante de dirección de la serie. “Me dijo que también había pasado episodios de ansiedad, también le estaba causando mucho estrés la serie porque claro, éramos un grupo de adolescentes. Él me vino y me dijo ‘He empezado con una psicóloga que igual te puede ayudar’ y empecé a ir a la psicóloga”, ha recordado. “Dije ’Yo no quiero estar mal, no quiero seguir así. Quiero disfrutar de la vida, ¿por qué no estoy disfrutando esto?”, ha añadido.

La intérprete ha señalado que, además de la fama, que aceleró el proceso de la ansiedad y la depresión, la familia también influye. “Ahora que nos estamos normalizando la enfermedad mental, a veces tenemos dolores y cosas que no son nuestros, pero tenían que salir”, ha enfatizado.

Aunque es la primera vez que Fernández ha hablado de la causa de los problemas de ansiedad a raíz de la serie, sí que se había sincerado sobre la depresión anteriormente. En enero de 2019 compartió una publicación en Instagram en la que contó que había conseguido “salir del agujero” de la depresión después de años de tratamiento.