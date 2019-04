Iglesias, de asamblea perruna

Leona también se salvó del abandono. “La adoptamos cuando tenía 13 meses. Su dueña no la quería, no la podía tener mas tiempo y creo que es importante que la protección de los animales esté por fin en agenda”, ha dicho Pablo Iglesias al presentarla al auditorio.



El líder de la formación morada se ha pasado buena parte del acto acariciándola, pero también la ha dejado jugar con animales de su misma especie y partido, como un perrito negro que portaba al cuello un pañuelo de Podemos.



El candidato a la Presidencia del Gobierno ha tirado de poesía para decir que él, como Pablo Neruda, no cree en un cielo para las personas pero sí para los animales. “Eso nos une a todos los que amamos a los animales, tengamos o no creencias religiosas y tengamos la ideología que tengamos”, se ha mostrado convencido..



“Para algunos de nosotros no es solo una cuestión política sino personal”, ha dicho Iglesias, que se ha dejado en casa a sus otros dos “compañeros perrunos”, Tirso y Rumba.



Iglesias, como muchos, aspira a vivir en un país que no sea conocido por el toro de Tordesillas ni por las “impunes” imágenes del maltrato animal y por ello su coalición pide endurecer el Código Penal para que no “salga barato” maltratar un animal.



“No es posible tener un compañero o una compañera cuando llegas a casa y saber que, porque es un animal, no tiene sus derechos ni su dignidad protegidos”, ha lamentado el líder de Podemos.



Junto a él estaba el ecologista Juantxo López de Uralde, cuyo partido Equo se ha integrado en la coalición Unidas Podemos, y que ha puesto en valor el interés que despierta el animalismo en Pablo Iglesias, que se empeñó -ha dicho- en defender en el Congreso la propuesta por la que prohibió cortar las orejas y el rabo a los animales.



“Aquí hay dos asambleas, una de personas y una perruna”, ha bromeado López de Uralde en el único acto que Unidas Podemos dedicará expresamente a captar el voto animalista y en el que ha bromeado sobre que la próxima legislatura el Congreso estará lleno de “toreros y toda clase de personajes de este calibre”.