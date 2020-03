¡Ánimo, paciencia y espabila! (carta para mis alumnos confinados)

¡Arriba ese ánimo, por favor! No vas a suspender selectividad, no vas a perder el curso... ¡ni siquiera la cabeza! No imaginas la cantidad de cosas para la que está preparado tu cuerpo, solo tienes que convencerla a ella (a la cabeza, digo). Confía en tus profesores, confía en tu capacidad, aprovecha este tiempo porque, seguramente, sea la única vez en tu vida que vivas una situación así. Conócete mejor, lee mucho, no te creas nada, sé crítico con todo. Pero, sobre todo, date cuenta de que, a pesar de la circunstancias, sigues siendo una persona afortunada.