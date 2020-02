"Estoy un poco preocupada": la hija de Kiko Matamoros interrumpe sus estudios por el coronavirus

“Esta mañana en teoría me iba a Milán otra vez porque tenía uni pero al final no”. Anita Matamoros, hija del colaborador de Sálvame (Telecinco) Kiko Matamoros y Makoke, se ha visto afectada por la incidencia del coronavirus en Italia, país en el que estudia Moda y Comunicación.

A través de Instagram Stories la joven, de 20 años, contó este lunes a su más de medio millón de seguidores que se ha visto obligada a aplazar sus estudios.

“Han cancelado las clases de repente hasta el día 1 [de marzo]. Hemos aterrizado, he puesto internet y me ha llegado un correo en el que me avisaban”, relató la influencer, que acaba de pasar unos días de vacaciones en México.

“Por una parte estoy contenta porque me quedo en Madrid pero por otro estoy un poco preocupada”, reconoció. ”¿Hasta dónde va a llegar el coronavirus?”, se preguntó.

Italia es el tercer país más afectado del mundo por el coronavirus con siete muertos y 231 contagiados, especialmente en el norte del país. La Organización Mundial de la Salud ya habla de “potencial pandemia”.

En España este martes se constituirá la Comisión Interministerial sobre el coronavirus.