Anna Allen: "Nadie se hace una idea del infierno que he vivido"

“Lo he pasado muy mal. El escarnio es una tortura legal”, ha confesado la intérprete de 36 años. No se refiere solo “a la mofa y la burla”, sino a la “persecución” que sufrió su familia y a la “vejación a nivel personal”. Su reflexión es que la libertad debe tener un límite, “porque usarla para machacar hace que pierda su significado”.

Lo único que quiere la catalana es volver a trabajar —o al menos seguir haciéndolo: la actriz aparece en la nueva temporada de Paquita Salas, la serie de Netflix dirigida por Los Javis—, porque la historia de la foto falsa de los Oscar le persigue. “Equivocarse es humano, y ahora puedo entender todo lo que pasó. Yo erré y sé exactamente en qué lo hice. Desde luego, te aseguro que todos somos muy manipulables y yo me creí cosas que no me tendría que haber creído. Pero no puede explicarse con un titular. No siempre todo es lo que parece”, ha explicado.