'DR. DEATH': entrevista a AnnaSophia Robb

“Es una de mis escenas favoritas, cuando conozco a Henderson and Kirby”, explica la actriz AnnaSophia Robb sobre la primera escena del personaje con el resto del reparto. “Cuando estuve por primera vez en la habitación con Alec (Baldwin) y Christian (Slater)… Son un amor pero también son intimidantes. Tengo que tener bien controlados todos los factores de la interpretación cuando me toca salir a escena. Ahí fuera quiero ser capaz de mantenerme sobre mis dos pies”. Conocida por muchos como Carrie Bradshaw en The Carrie Diaries, la intérprete ha podido ponerse en contacto con la verdadera Michelle Shughart pero en circunstancias especiales: “Por la covid hemos podido charlar a través de Facetime. Fue como un libro abierto, muy sincera con las experiencias sobre como vivió y trabajó en el caso. Realmente aprecio lo abierta que fue conmigo porque gracias a eso pude obtener mucha información para estructurar el personaje”. En 2017 se cerraba el caso y Shughart conseguía demostrar con éxito que el estado mental de Duntsch era sólido y que, por tanto, era consciente del hecho de que estaba perjudicando a sus pacientes al operarlos.

Cinco años después de la última sesión, la fiscal ha hecho memoria para colaborar con su testimonio, de tal modo que Robb realmente pudiese ponerse en su piel “Me sentí como un poco demasiado joven y mujer, pero es ella quien habla en primera instancia y muy seria. Eso es lo que me gustó del papel, ella es una mujer, madre ahora y es buena en eso, pero no se centra tan solo en ese aspecto. Es como no dejes que eso te distraiga, we´ve got fish to fry.”

Aunque el argumento se vertebra alrededor de esta complicada resolución judicial, la nueva propuesta de Starzplay explora, sobre todo, un concepto desconocido para muchos: el pacient safety ¿Existen fallos en el sistema diseñado para proteger a los más indefensos? ¿Qué implica la seguridad del paciente

Para Robb, “Es tener comunicación con el paciente y que sepa lo que está pasando en todo momento, ofrecerle alternativas para resolver los problemas y siempre tener muy presentes los derechos del paciente. Debemos saber que podemos poner quejas, reclamaciones, que te traten como una persona y un objeto… todo eso es parte del pacient safety. Hay un link en la biografía de mi Instagram que te lleva directamente a la compañía de nuestro showrunner, donde puedes encontrar gran cantidad de información.”