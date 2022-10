Yagi Studio via Getty Images

Durante mucho tiempo la palabra anónimo tuvo género femenino. ¿Por qué no El Lazarillo de Tormes fue escrito por el puño y la letra de una mujer? Quizás, solo quizás, no quiso exponerse a una situación incómoda, a no ser tomada en serio o, incluso, a ser perseguida por parte de la temida inquisición. Lo mismo pudo haber sucedido también con La epopeya de Gilgamesh, El Cantar del Mío Cid, el Romancero viejo o incluso la mayoría de la literatura artúrica.