“Hay que abrirse, no quedarse parado. Es muy duro, pero se puede”, señala el comunicador. Su vida laboral ha seguido ligada a la radio: “Contacté con el proyecto Cincuentopía y pude salir hacia adelante. Me ofrecí a darles un curso de radio para mayores y eso me hizo sentir que no estaba solo”.

Según cuenta, a raíz de aquello le surgieron colaboraciones con Radio 5 y Radio Exterior. “No es económicamente muy boyante, pero vamos haciendo cosas”, reconoce. De hecho, admite que gana “una cuarta parte” que lo que ganaba hace dos años “y teniendo que pagar autónomos”.

“Si te quedas a los 50 sin trabajo, ¿qué haces hasta los 65, que es la edad de jubilación? Desde el punto de vista económico y personal es una desgracia, pero desde el punto de vista del Estado es un error no tratarlo como se merece”, reflexiona. Puedes leer la entrevista completa aquí.