La ansiedad no me deja disfrutar de mi embarazo

He buscado terapia y he aprendido mecanismos de afrontación para ayudarme a relajarme y a confiar más en los profesionales de la medicina, pero desde que me quedé embarazada, la ansiedad ha vuelto más fuerte. En 20 semanas, me han hecho ya 6 ecografías, cuando la mayoría de las mujeres a estas alturas solo han pasado por una. Entro en pánico por alguna emergencia, me pago una ecografía (muy cara en la sanidad privada), veo a mi bebé feliz y saludable y me empiezo a sentir mejor, pero no por mucho tiempo. Unos días después, vuelvo a entrar en pánico y entro en una espiral interminable de ansiedad y búsqueda de tranquilidad.