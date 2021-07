Antena 3 indigna a su audiencia por la estrategia con el final de 'Mujer'

No es para menos. Mujer ha ido dando tumbos de unos días a otros en función de lo que Antena 3 creyera conveniente para salvar sus datos de audiencia, hasta terminar ocupando la noche del lunes y el martes. Datos que han ido acompañando y respaldando a la ficción. Sin embargo, su final, que se esperaba como un evento televisivo, ha quedado empañado por los últimos movimientos con los que la cadena ha querido exprimirla al máximo.

@antena3com primero partiais los capítulos en dos con la excusa de que acababan tarde pero no tenéis reparos en meter 45 minutos diarios de anuncios que ya partis los capítulos en 3 #Mujer27Jul #Sinvergüenzas #MaltratadoresDeAudiencia

Ya no tengo ganas ni de ver el final @antena3com 4 días para ver el final de la serie... vaya vergüenza #Mujer27Jul

Con casi 130 emisiones (dado que se han dividido los capítulos originales), Mujer no ha decepcionado en ningún momento con los datos conseguidos en sus tres temporadas , a pesar de competir con grandes apuestas de Mediaset.

La telenovela, una adaptación de la japonesa Woman: my life for my children, ha ido de menos a más, pese al leve bajón de la tercera entrega. Este martes fue la clara vencedora de la noche, con 1,8 millones de espectadores. Un 18,8% de cuota de pantalla frente al 11,7% de Telecinco y el 6,8% de TVE.