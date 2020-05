Antes y después de la pandemia

Por Gaspar Llamazares Trigo (médico y analista político) y Miguel Souto Bayarri (médico y profesor de Radiología de la Universidad de Santiago de Compostela):

Estamos en el medio de la pandemia. El impacto es preocupante. Pocos países van a librarse del lado más horrible de la Covid-19 en relación con las vidas que se han perdido, muchas de ellas de habitantes en residencias de mayores. Pero para investigar sobre los meses de la pandemia ya habrá tiempo, al margen del legítimo debate sobre la gestión de la crisis. Dejando al margen el forcejeo sobre la culpa y la manipulación obscena de la muerte, que ha formado parte de la reacción más visceral e instintiva ante las pestilencias, preferimos mantener una voluntad de y en la acción frente a la crisis. En nuestra opinión, el análisis debería relegarse al final de la pandemia, para tener un mejor criterio, no desperdiciar las fuerzas que ahora deberían estar unidas y dedicar el tiempo a la reflexión sobre los retos del día después. Porque somos conscientes del carácter históricamente disruptivo de las plagas, dentro y fuera de nuestras fronteras, y de su relación con las crisis sociales y políticas. Antes de la peste, en Milán, se produjeron las revueltas del pan. También se ha asociado la segunda gran peste con el fin del Imperio romano o la epidemia de gripe en la Primera guerra mundial con el ascenso del nazismo... Sin embargo, a día de hoy ya podríamos partir de tres cuestiones concluyentes: que si algo nos ha impresionado ha sido la fragilidad de nuestras sociedades desarrolladas, donde la economía y la técnica parecían situarnos a salvo, y la soberbia y la gran confianza que teníamos en nosotros mismos, ilusoriamente por encima; que, hablando de fragilidad estamos viendo también las debilidades de nuestro sistema del medio estar, que tras la recesión y sus recortes y privatizaciones, se ha tornado también en una sensación de incertidumbre y malestar social; y que ha sido una situación de vulnerabilidad que se ha manifestado en particular entre nuestros mayores, como víctimas propiciatorias de la pandemia (del total de fallecidos, una tercera parte lo han sido en las residencias).

La pandemia ha puesto en evidencia de forma dramática el exceso de confianza en nuestra supuesta superioridad, en el desarrollo económico y tecnológico europeo, así como la fragilidad social derivada de los recortes y privatizaciones del modelo social de bienestar. Así, no han destacado como debieran dos grandes aportaciones de Europa a la historia contemporánea: su sanidad pública y su servicio de inteligencia, la salud pública. Nuestro mundo tecnodigital se ha llenado de ancianos enfermando de gravedad en sus residencias y no podemos decir que no nos hemos enterado, no hemos podido mirar para otro lado. Mejor dicho, como ha repetido un maestro de columnistas, en este mundo tan avanzado, y en las regiones más ricas, manteníamos a nuestros mayores estabulados sin dotarles de medios para defenderse: carne de cañón. En definitiva, que es un hecho que en España y también en los países de nuestro entorno, las residencias de mayores se han convertido en terreno propicio para la extensión, y en algunos casos la explosión, de los efectos más dramáticos de la pandemia. Alguna enseñanza podríamos extraer al respecto: en los casos de ancianos pluripatológicos con expectativas de dos años y medio de vida, las plazas deberían medicalizarse y habría que reforzar su vinculación con la asistencia primaria. Por todo lo anterior, la sensación de fracaso de nuestro sistema de organización social y familiar es grande. Las residencias de ancianos han sido nuestro Waterloo y han mostrado de manera cruda nuestro individualismo y la crisis de la solidaridad de nuestras sociedades.