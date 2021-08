El mayor experto de EEUU le pone fecha al fin de la pandemia (y otras veces lo ha clavado)

Michael Loccisano via Getty Images

Michael Loccisano via Getty Images Manifestantes en EEUU contra las vacunas

“Respondí que si podíamos superar este invierno y lograr que se vacunen la gran mayoría de los 90 millones de personas que aún no se vacunaron, espero que podamos empezar a tomar un buen control de la situación para la primavera de 2022 [marzo]. No quise decir otoño [por septiembre]. Cometí un error”, aclaró luego en la CNN.

Sí advirtió que todo dependerá del avance de la vacunación, especialmente debido a las nuevas variantes y puso como ejemplo el efecto de la Delta. “Hay una gran advertencia: este es un virus muy astuto. Si no hacemos lo que se supone que debemos hacer y seguimos sin vacunar a las personas que deberían estarlo, esto podría prolongarse y dar lugar al desarrollo de otra variante que podría complicar las cosas”.

Según el medidor internacional Our World In Data, solo el 51,19% de la población está vacunada con la pauta completa y el 60,35% tiene al menos una dosis. Muy lejos de España y otras potencias. “Esperamos estar allí (en esas fechas)... pero no hay garantía. Depende de nosotros”, concluyó Fauci.