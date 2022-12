“¡Antidemocrático! ¿Es imposible rebajar esta deriva?”; por Pablo Montesinos

La espiral de tensión y bronca de la clase política parece no tener límites. Mientras los españoles están centrados en las fiestas de Navidad, el clima para nuestros políticos es casi ya irrespirable. Destacados dirigentes de PSOE y PP se preguntan si esto no tiene un límite, si esta escalada de tensión va a seguir hasta las elecciones de mayo o si ya no hay margen para un diálogo entre ambas formaciones. Si nos atenemos al contexto, parece que no. Por Pablo Montesinos.