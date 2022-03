Antifascismo de Estado

Por eso tratan de enfangar el panorama político, intentan convencernos de que como ellos, todos son iguales. Que a ninguno le importa su país, que todos van al hemiciclo a discutir y no a proponer, que la política no vale para nada, que votar no cambia las cosas, que tus problemas son culpa del de al lado, del de enfrente o del de abajo, pero nunca del de arriba. Falacias, no son más que falacias. ¿O acaso piensas que nuestra situación, gracias a todos los avances democráticos, no es mejor que la de hace un siglo?, ¿Crees que tu jefe, los Botín, los Ortega o los Thyssen se quedan en casa y no votan? No caigamos en su trampa, no hay nada más político que la antipolítica. Tampoco nos acomodemos, no vayamos a pensar que únicamente con gritar «que viene el coco, que viene el coco» vaya a ser suficiente. Estar a la altura en estos momentos es poner a trabajar toda la maquinaria del Estado en dejar un mañana mejor, y así sí, combatir el odio y a los que lo promulgan.