Antología del insulto

De todas si formas, si queremos pasar un buen rato enfrascados en el barroquismo del insulto no tenemos más remedio que recurrir al comic de Tintín. Allí encontramos desde anacoluto hasta antracita, pasando por bibendum, catacresis o coloquinto. Una pequeña muestra de los más estrambóticos escarnios que vierte por su boca, o más bien deberíamos decir por su bocadillo, el capitán Haddock.

Desgraciadamente la ficción es muy distinta a la realidad, incluso en este ámbito. Sin ir más lejos, los insultos que utilizan sus señorías en el Congreso de los Diputados, instaladas en la confrontación, no están a la altura lingüística de los que esgrime el inseparable amigo de Tintín.

El origen de este término fue muy distintos. Se lo debemos a San Pablo, quien en una de sus epístolas a los habitantes de Éfeso (ad Epheios) señaló que dirigirse a ellos era como hablar a las paredes, ya que pocos aprovechaban sus predicamentos y la mayoría se obstinaba en perpetuarse en el culto a la diosa Diana. No fue hasta el siglo XVI cuando se comenzó a utilizar la expresión “hablar adefesios” como sinónimo de hablar por hablar, decir tonterías y desde donde mutó hasta su significado actual.

En esta ocasión me voy a permitir la licencia de recomendarles un insulto: “idiota”. No quiero faltar el respecto a nadie, me limitaré a recrearme en la anécdota etimológica y política, ya que es un agravio muy oportuno para el terreno de la política.