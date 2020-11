Antologías del terror, más mortalmente vivas que nunca

Las antologías de terror están más vivas que nunca. Tanto en formato cine como en formato gráfico. Yo mismo tengo el placer de haber participado en una antología cinematográfica que comienza su andadura estos días, Vampus Horror Tales, así como en una revista de relatos gráficos de terror, Knox, ya a la venta.

Compuestas siempre de narraciones en las que prima la fantasía, las antologías de terror en cine siguen de moda, ya sea con México bárbaro, The ABC’s of Death, Historias de miedo para contar en la oscuridad o V/H/S, aunque no tanto en el cine de terror español, poco frecuente desde los tiempos de Pastel de sangre o de Viaje al más allá. Títulos clásicos, inolvidables, de todos los tiempos, que me fascinen, podría citar desde Historias de terror a Creepshow, pasando por Las tres caras del miedo o las propuestas de la mítica productora Amicus, con Dr. Terror, Condenados de ultratumba o La bóveda de los horrores.

Muchas de estas antologías estaban emparentadas no sólo con el mundo literario, también con el mundo del cómic, mi devoción/perdición. Lo he contado en alguna ocasión. Era un ritual semanal en mi infancia, acercarme al kiosko cercano a mi casa y observar las diferentes revistas colgadas del tenderete, con pinzas de la ropa. Ahí estaban los pequeños tesoros. Corría el principio de los años ochenta. Yo era un crío, pero un crío muy precoz, como muchos de aquellos años, que se colaba en el cine para ver Viernes 13 o Aullidos cuando le faltaban años para la mayoría de edad, y que compraba cómics para adultos. Se ve que ni al portero del cine, ni al kioskero, les importaba la edad de este entonces orondo muchacho. Estoy seguro de que influía mi cara de entusiasmo, mi flipe permanente con lo fantástico, para la complicidad de aquellos dos señores con mi causa.