Antón Losada, durísimo tras las palabras de Fran Rivera en 'Espejo Público': "Eso lo hacen los cabrones"

Fran Rivera es el nombre propio del día. Las palabras del diestro en Espejo Público, de Antena 3, sobre el suicidio de una mujer después de que se difundiese un vídeo sexual lo han convertido en tendencia en España.

Rivera ha subrayado que la mujer no es culpable, sino un víctima de la situación, pero también ha avisado del peligro de este tipo de vídeos.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha sido la frase más controvertida.

Irene Montero, Carlos Bardem e Isa Serra han sido algunos de los rostros conocidos que han criticado a Rivera.

El último en sumarse ha sido el profesor Antón Losada, asiduo a las tertulias de televisión, que ha lanzado varios tuits:

“Igual que Iveco y muchos de sus compañeros son responsables de la muerte de Verónica, @antena3com es responsables de darle pantalla a personajes grotescos como Fran Rivera”.