Antón Losada habla así sobre Yolanda Díaz y en Twitter se arma un revuelo impresionante

El politólogo Antón Losada está dando mucho de qué hablar en Twitter tras mostrarse crítico en la Cadena Ser con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que minutos antes había afirmado que en política está “rodeada de egos”.

“Estoy rodeada de egos, he demostrado en toda mi experiencia (...) que nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer”, ha indicado antes de advertir: “Como suceda esto o exista ruido, es probable que yo me vaya”. “La política española está concentrada en torno a muchas masculinidades aunque sean mujeres las que los lideran, no me van a tener ahí”, ha zanjado.

Tras ello, Losada se ha mostrado crítico con “este tono tan pausado, casi con un tono como zen, sin levantar el tono de voz”.

“Había incluso cierto aura de santidad en alguna de las cosas que decía. Por ejemplo, ese discurso de la política está muy bien pero cuando se lo escucho a un político se me tuerce un poco el oído porque es el planteamiento de la política entendida como un ejercicio de santidad: los demás son egos, están a otras cosas, yo estoy a lo que dice la gente, hace falta otra política, otros partidos”, ha comenzado diciendo el experto.

Losada ha matizado que eso está muy bien y que no lo niega, pero ha subrayado: “Pero sin querer, o eso espero que sea sin querer, alimenta ese discurso antipolítico en el que estamos instalados muchas veces”.

“Hay que medir bien esos discursos y calibrarlos y, cuando uno tiene una trayectoria política tan larga, decir que no me esperen a mí en eso... A lo largo de su trayectoria política ha estado metida más de una vez en luchas que sí podrían ser calificadas como peleas de ego”, ha criticado.

Ante esas palabras, la presentadora, Àngels Barceló, ha preguntado directamente al politólogo: ”¿Tú crees que un discurso como el de Yolanda Díaz alimenta la antipolítica?"

“Yo creo que sí. Es contraponer una manera santa de hacer la política, que yo no sé muy bien en qué consiste y ella tampoco por lo que parece, con la política actual que es un desastre. Bueno, la política actual tiene cosas buenas y cosas malas, como el periodismo, la fontanería, la docencia, la abogacía...”, ha replicado Losada.

“Entonces yo creo que hay que matizar un poco más los discursos y trazar una raya imaginaria entre la política actual y una manera imaginaria casi santa de hacer la política que no sé muy bien en qué consiste y nadie lo sabe muy bien”, ha añadido antes de asegurar que eso “es simplificar la realidad, que es bastante más compleja”.

Tras la polémica, Losada ha respondido en Twitter con ironía, subrayando que ahora le acusan de ser del PSOE, de derechas y de Pablo Iglesias.