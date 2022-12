Antón Losada se moja en uno de los asuntos del momento: dice lo que ha echado en falta

Losada ha reconocido que es “muy difícil” no dejarse arrastrar por la pasión que lleva el fútbol y más en una final como la de este domingo, antes de confesar que no se ha hablado lo suficiente de todo lo extradeportivo.

“El Mundial lo tenemos cada cuatro años y no vas a vivir tantos mundiales a lo largo de tu vida, pero eso no debería hacer olvidar lo que es Qatar, esos 6.500 trabajadores que según The Guardian murieron por construir estos estadios tan fantásticos que hemos visto”, ha asegurado.