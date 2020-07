Antonia Dell'Atte sufre un accidente en la playa: "Tengo que reconstruir toda la mandíbula"

Antonia Dell’Atte ha pasado de la alegría a la tristeza en pocas horas. “Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro”, ha empezado contando la televisiva en un post de Instagram.

En un primer vídeo se puede ver a Dell’Atte disfrutando de la playa y en el segundo, ya en el hospital, con un aparatoso vendaje en la parte inferior de la mandíbula.

La concursante de MasterChef ha contado que una sombrilla que “vino con un misil por un tornado”: “Una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla, que me vino como un misil por un tornado... Ha sido un milagro, no entro en los detalles, tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas”.

“Es que yo soy así cuántas más veces caes más veces te levantas... Y más fuerte volveré”, ha detallado en la publicación en la que ha mandado un mensaje en español y otro en italiano.