Antonia Dell’Atte sufre un accidente, se rompe los dientes y aparece en TVE: "Te digo cuñaaaaaooooo"

La presentadora Antonia Dell’Atte ha contado en Instagram que ha sufrido un grave accidente en la playa después de que una sombrilla saliera volando y le golpease.

“Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro.. pero una mano desde arriba que me quiere desvío la sombrilla ⛱ ⛱⛱ que me vino como un misil por un tornado.. ha sido un milagro.. no entro en los detalles”, ha escrito la televisiva junto a un vídeo en la playa.

Dell’Atte ha asegurado que tendrá que reconstruirse toda la mandíbula inferior “y muchas más cosas”. “Es que yo soy así cuántas más veces caes más veces te levantas.. Y más fuertes volveré”,ha avisado.