Antonio Banderas: "España no necesita un presidente, necesita un psicólogo"

La promoción de Dolor y gloria está llevando a Pedro Almodóvar y a Antonio Banderas a todos los platós de televisión. El director manchego estuvo en el Telediario de La 1 con Carlos Franganillo, visitó a Andreu Buenafuente en Late Motiv y se sentó con Thais Villas en El Intermedio. Al programa de laSexta acudió junto a Antonio Banderas, protagonista de la cinta, para hablar primero de la película, luego de los achaques de la edad (que también sufre Salvador en Dolor y gloria) y por último de la situación actual de España.

A algo más de un mes de las elecciones generales del 28 de abril, no se mostraron demasiado optimistas con la situación. “Creo que estamos viviendo en un país muy confuso, que está tratando de redefinirse de nuevo, y eso es siempre doloroso. En los últimos meses he dicho que España no necesita un presidente, necesita un psicólogo”, reflexionó Antonio Banderas.

Pedro Almodóvar tampoco se mostró demasiado esperanzador: “Vivimos en un país en el que cuando estábamos en plena movida, en el año 80, cuando empecé a hacer cine, ni en la peor de mis pesadillas pensaba que íbamos a vivir. Lo que estamos viviendo ahora mismo”.