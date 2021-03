Antonio David se pronuncia tras el documental de Rocío Carrasco: "La voy a denunciar"

Ha tardado tres días en hacerlo y ha sido a través de una revista. Antonio David Flores ha roto su silencio sobre el documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva y las acusaciones de maltrato que vertió su exmujer, Rocío Carrasco, en él.

Flores ha concedido una entrevista exclusiva en la revista Diez Minutos en la que ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Carrasco. “Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo”, ha señalado en la publicación.