La reacción de Antonio David al insulto de Yiya a su hija, Rocío Flores, por su físico

Antonio David Flores hizo doblete este jueves y al terminar Sálvame (Telecinco) conectó en directo con La habitación del pánico, el nuevo programa de Nuria Marín en Cuatro. El padre de Rocío Flores, concursante de Supervivientes 2020, comentó el enfrentamiento de su hija con Yiya.

“Me encanta cómo ha trabajado mi hija el conflicto, con educación, con respeto, manteniendo el tono de voz, poniéndole las cositas muy claras desde el primer momento”, defendió su padre.

“Sabe que hay compañeros de reality que van a ir a intentar buscarle las cosquillas”, argumentó. Sobre Yiya, afirmó que busca “crear vídeos” a través de la polémica.

La presentadora hizo referencia a una parte del vídeo que no habían podido emitir “porque era muy fuerte. Yiya incluso llega a utilizar calificativos que hacen referencia a su físico”.

“Rocío no tiene ningún problema con respecto a su físico. Rocío lleva mucho tiempo con problemas de ansiedad. De tres años hacia acá ha aumentado su peso, ella es muy consciente de eso y es un problema de salud. Me parece muy triste que se utilice ese tipo de problema de salud como la ansiedad como un insulto. Me parece tremendo”, reflexionó Antonio David. Puedes ver el momento completo aquí. Puedes ver el momento completo aquí.