Antonio de la Torre desvela lo que le dijo a Yolanda Díaz durante la votación de la reforma

El actor Antonio de la Torre, el más nominado a los Premios Goya, visitó este miércoles El Objetivo de Ana Pastor para hablar, además de cine, de política.

La periodista de laSexta le preguntó por la noticia de la última semana: la aprobación de la reforma laboral por un solo voto gracias al error del diputado del PP Alberto Casero.

“Me dio cierto pavor pensar, mojándome claramente, que volviera a salirle la jugada a Teodoro García-Egea. Tenía pinta de que le volvía a salir como la de Murcia y fueron 40 segundos de mucha fuerza dramática”, valoró.

De la Torre confesó que en ese momento escribió a una persona de la política y le mandó el siguiente mensaje: “En el teatro que estoy haciendo hay menos emociones que en el Congreso”.

Pastor quiso saber si se podía conocer la identidad del representante político al que le envió ese mensaje. El actor no tuvo problemas en reconocer que se trataba de la vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Le dije que si a ver si viene a verme al teatro y que me pareció tremendo. Las complicaciones de la aritmética... Puede pasar estas cosas”, afirmó De la Torre.

El actor también dijo que entendía a partidos que habían votado en contra, como ERC: “Entiendo que quien tiene unas ideas políticas transformadoras sea ambiciosa y no se conforme”.

“Pero me parecía esto mejor que nada, aunque habría sido devastador si no llega a salir. Que sea corta, seguro, pero habría sido devastador si no sale”, remarcó.