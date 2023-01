Antonio de la Torre se pronuncia de forma contundente sobre pagar impuestos

“Bueno, no tanto, que me he venido arriba con la emoción del discurso. Pero sí, me gusta, siento muy adentro la convicción de pagar impuestos. Leí una vez a un ejecutivo finlandés que decía que pagaba un 50% de impuestos, pero que, aun así, ganaba mucho dinero. Pues eso”, ha defendido.