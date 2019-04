Antonio de la Torre: “Una persona de izquierdas no puede ser nacionalista”

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) es el actor con más nominaciones a los Goya de la historia de los galardones. En la última edición se hizo con el máximo reconocimiento por encabezar el reparto de El reino, un film político que disecciona el fenómeno de la corrupción.

Lo de meterse en la piel del poder no es nuevo para él. Lo ha hecho con Pepe Mujica en La noche de 12 años y ahora se enfrenta a La línea invisible, una miniserie de Movistar+ sobre los orígenes de ETA. Más allá de la ficción, tampoco se corta.

Reconoce que votó a Adelante Andalucía el pasado mes de 2 de diciembre, cuando la comunidad logró el “dudoso honor de ser la entrada de la ultraderecha en España” y que le han tentado a entrar en la primera línea política alguna vez, “aunque no es el momento”. Más que responder a las preguntas de El HuffPost, invita a una conversación con cada cuestión.

¿Has decidido tu voto?

No, pero va a ser un voto progresista seguro.

¿Has votado siempre al mismo partido?

No, pero mi posicionamiento político es visible. Tradicionalmente he votado a IU, aunque creo que en una ocasión voté al PSOE. Las últimas veces voté, en las generales, a Unidas Podemos y, en las andaluzas, a Adelante Andalucía. Siempre intento ser fiel a un planteamiento de país, de sociedad, de un mundo con el que sueño. Las siglas me parecen algo secundario.

¿Cuál crees que ha sido el mejor presidente de la democracia española?

José Luís Rodriguez Zapatero.

¿Una ley que derogarías y otra que impulsarías?

Derogaría, sin duda, la Ley Mordaza e impulsaría una Ley de Igualdad

¿Qué te gustaría ver y que no en esta campaña electoral?

Me gustaría ver a políticos hablando de propuestas, de soluciones para la gente, de políticas concretas que se reflejen en el día a día. No me gustaría ver insultos, descalificaciones, mentiras.

¿A quién te gustaría ver y a quién no participando en la campaña?

No hay nadie a quien no me gustaría ver, creo en la libertad de expresión por encima de todo. Y nunca me lo había planteado, pero quizá me gustaría escuchar a Pepe Mujica pidiendo un voto progresista, viniendo a salvar a Europa. A veces, padecemos un pequeño eurocentrismo y es muy sano escuchar las opiniones de fuera, enriquece.

¿Eres europeísta?

Tengo un sueño: unos Estados Unidos de la humanidad sin fronteras. Me considero una persona de izquierda internacionalista, en mi ideario no cabe que ningún ser humano tenga menos derechos que otro y estamos en una era en la que tenemos que enfrentarnos a problemas globales. El nacionalismo es uno de ellos. Yo, por ejemplo, no entiendo el nacionalismo de izquierdas. Una persona de izquierdas no puede ser nacionalista, tiene que ser internacionalista, debe estar preocupado por la globalidad.

¿Hay presos políticos o políticos presos?

Comprendo y respeto el sentimiento de la mitad de Cataluña y entiendo que a eso hay que darle una solución política y pacífica, probablemente un referéndum pactado, pero pongámonos de acuerdo todos.

Utilizo la expresión de políticos presos porque ha habido una ilegalidad, se han enfrentado a un estado y tienen que ser conscientes, pero tengo claro que tienen que salir en libertad y buscar un diálogo. Hay dos millones de personas que se quieren ir, hay que hablar con ellas y buscar un encaje.

¿Qué tal con Cifuentes?

Tuve una amistad con Cristina Cifuentes. En lo personal la aprecio aunque en lo político, evidentemente, no. Es una persona que me ha ayudado cuando necesité su ayuda; me recibió y atendió amablemente. Después, cuando dimitió y se apartó, le dije que era igual de importante para mí entonces como cuando era presidenta. Tiene un proceso con la Justicia, que debe seguir su curso, pero yo en lo personal le deseo lo mejor.