El aplaudido corte de Antonio Hidalgo a un invitado que describió cómo golpeó a su pareja

“Juan, Juan, Juan. Sinceramente, es que a mí ya no me quedan ganas de seguir hablando contigo”, dijo. “Ya, ya sé que eso no es para contarlo”, quiso defenderse el invitado, que fue cortado de nuevo por Hidalgo: “No, es que no es para hacerlo. Y mucho menos para contarlo”. “Yo es que muy sincero”, siguió el hombre.

“Se me fue un poco los estribos y yo nunca he pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo que pegó con la cabeza en el portal de su casa”, empezó diciendo el hombre, que fue cortado de inmediato por Hidalgo.

Ailoviu dice NO a la #violenciadegenero Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta casa. Gracias, Antonio Hidalgo, por tu respuesta al invitado que reconoció haber pegado a su ex pareja pic.twitter.com/QQ8wHdFz4Q

“Ya, pero es que a mí esas sinceridades no me interesan. En serio, en este instante se me han quitado las ganas de hablar contigo. Lo siento, pero no puedo escuchar eso delante mía como si me fueras a contar que fuiste a un partido de fútbol y que te cabreaste con el árbitro. No. No. Perdóname, pero no”, continuó Antonio Hidalgo mientras el hombre replicaba: “Pues tú mismo”.

“Ella me hizo a mí mucho daño”, se justificó. “Ya, y todas las parejas tienen sus diferencias pero jamás, jamás, está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto. Nunca”, dijo el presentador, que arrancó el aplauso absoluto de los presentes en el plató.

“Pero ella también me la ponía a mí”, se trató de defender el invitado. “Bueno, pues entonces coges y te vas a la comisaría y la denuncias”, zanjó Hidalgo. “Qué va, se ríen de mí”, contestó el hombre. “No, no se ríen. Además no quiero seguir hablando”, cortó Hidalgo.