El cantante Antonio José, 'trending topic' por su rifirrafe con una periodista de 'El Mundo'

GTRES El cantante Antonio José haciendo 'hey' a la cámara.

El cantante Antonio José, ganador de La Voz en su tercera edición y que fuera representante de España en Eurovisión Junior, se ha convertido en ‘trending topic’ este sábado tras protagonizar una de las entrevistas más tensas que se recuerdan. Ha sido con la periodista Cristina Luis,de El Mundo, quien al término de la misma y tras ser publicada ha reconocido que ha sido la “más incómoda” que ha hecho nunca.

Sin duda la entrevista más incómoda que he hecho nuncahttps://t.co/B2rgPBxoNe — Cristina Luis (@cristinaluisf) January 1, 2021

Todo comenzó cuando la periodista hizo esta reflexión al joven cantante: “Tengo la sensación de que con los números que tienes en tu música y haciendo conciertos en el WiZink Center, tu fama no es a lo mejor tan mainstream como la de otros artistas. ¿Tú lo sientes así?” “Explícate”, contestó él. “Que a lo mejor las personas que no son tu público no te reconocen″, dijo la periodista. ″¿Y para ti que es la fama?”, preguntó el cantante, visiblemente molesto. “Ser popular, ser conocido. Que no quiere decir el éxito”, respondió la reportera. Entonces, Antonio José contestó enfadado: “Pues la pregunta que me estás haciendo no. Para ti supuestamente la fama es, no te voy a decir nombres, sonar en una discoteca y que todo el mundo sepa la canción y que luego ese artista venga a tocar al WiZink Center y que nadie compre un ticket. ¿Eso es la fama?”. “Yo no he dicho nada de que suenen las canciones en discotecas”, se defendió la periodista. “Es lo mismo”, replicó el cantante. “Tú me estás diciendo que yo llene un WiZink Center pero luego mi nivel popular de fama no es tan alto”. “Yo te pregunto por la fama a nivel persona, como Antonio José. Que te vean por la calle y te reconozcan”, aclaró la reportera. “No sé, a lo mejor tú eres mi sombra y no me he dado cuenta y vienes conmigo todos los días para saber si la gente me para por la calle o no”, reprochó Antonio José. La periodista dijo entonces que el cantante tenía razón, pero quiso hacerse explicar: “Pero me da la sensación de que la gente no te tiene tan situado, que no te ponen cara. ¿Tú crees que sí?”.

Sin embargo, la cosa ya estaba muy tensa y así contestó el cantante: “Ni creo que sí, ni creo que no. No soy yo quien tiene que juzgar eso. Eres tú la que lo estás diciendo y lo respeto. Sería de prepotente responderte a eso. Yo me quedo con lo positivo de tu mensaje puesto que significa que todavía me queda mucho trabajo por hacer y eso siempre es bueno”. La periodista quiso reconducir la entrevista con esta pregunta: ”¿Y la fama qué es entonces para ti? Ya que me lo preguntabas”. Pero el cantante seguía enfadado: “Pues no lo sé, si tú dices que es ser popular...”. “Yo digo que para ti qué es. ¿O no te lo has planteado?”, insiste la periodista. “Dejémoslo en tu respuesta: ser popular”, contesta él. Tras responder a la cuestión de qué considera por tener éxito, la reportera de El Mundo le pregunta cuál ha sido “lo más difícil” y “la parte más dura” para “llegar a donde quieres estar”. ″¿La parte más dura? No sé, estar aquí sentado delante tuya (sic) y que me digas que no me conoce la gente”, respondió el cantante. “No te he dicho que no te conozca la gente, te he preguntado si también tenías la sensación de que no eras tan reconocido con los números que tienes”, se defiende la periodista, que le pregunta por sus redes sociales y quiere saber por qué no le gusta compartir sus “cosas personales”.

“Yo lo comparto todo. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Qué tengo que compartir?”, contesta Antonio José. “No, que como dices que es un tema recurrente el que las tienes que usar más, si no las usas mucho”, se vuelve a explicar la periodista. “Sí, yo lo utilizo mucho, pero como tú no me sigues... Te sientas a hablar conmigo y no has visto mis redes”, responde otra vez molesto el cantante. Entonces la periodista admite que las ha visto “poco por encima” pero que no tiene “que seguir a todo el mundo que viene aquí”. “No, por supuesto que no. No te he dicho que me tengas que seguir, ni mucho menos”, admite Antonio José. La entrevista se ha viralizado en Twitter, generando numerosos comentarios para todos los gustos, entre ellos la respuesta del propio Antonio José a la periodista:

Qué Dios te guíe corazón... — Antonio José (@AntonioJSMazuec) January 2, 2021

