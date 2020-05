Antonio Maestre abandona 'El programa de AR': "La Dirección está incómoda con mi posición crítica"

El periodista Antonio Maestre ha anunciado en sus redes sociales que ha dejado de colaborar para El programa de AR, espacio televisivo en el que colaboraba desde hace dos años.

Maestre ha explicado en un hilo de Twitter cómo se ha terminado su relación con el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco.

″Acabo de hablar con producción del programa de Ana Rosa y ya no colaboraré más en su programa. Aunque todos entenderéis que mi posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso no ha tenido nada que ver al respecto”, ha empezado diciendo Maestre.

El periodista ha relatado que su última aparición en plató data del 11 de marzo, donde se enfrentó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los recortes en Sanidad.

Maestre fue convocado para ir a la tertulia política del 26 de marzo pero, según cuenta en Twitter, tras publicar un artículo cargando contra Isabel Díaz Ayuso, deciden cancelar su participación.

“El miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11:48 de producción del programa de AR diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más. No he vuelto a tener noticias hasta el día de hoy en el que tras ver el monólogo de Ana Rosa citando a Orwell, no sabemos si lo ha leído, escribo a producción del programa para que me aclaren la situación de mi contrato”, ha explicado en dos tuits.

En otro tuit, Maestre ha afirmado que la dirección del programa le ha trasladado que “está incómoda con mi posición crítica” y que “no encaja con su línea editorial en esta situación”.

“Le he agradecido la disposición. Pero les he dicho que no se preocupen y que no hay que esperar nada. Que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir”, ha sentenciado Maestre.

ElHuffpost se ha puesto en contacto con Unicorn TV, productora del programa, que ha remitido el siguiente mensaje: “Con independencia de credos políticos, en los programas siempre hay rotación de colaboradores, en el nuestro basta ver la lista de personas que participan en las tertulias desde hace 15 años para comprobarlo”.

En la lista que la productora ha facilitado a ElHuffPost se pueden a los tertulianos que participan en la sección portada: Fernando Berlín, Fernando Garea, Gema Del Caño, Gonzalo Bernardos, Isabel San Sebastián, Javier Gómez, Javier Ruiz, Juan Carlos Monedero, Juan Del Val, Juan Carlos Girauta, Julio César Herrero, Alberto Fernández Bombín, Alfonso Merlos, Ana Terradillos, Antonio Miguel Carmona, Beatriz Robles, Eduardo Inda, Elena Valenciano, Esther Esteban, Esther Palomera, Euprepio Padula, Jorge Bustos, José Carlos Díez, José Luis Pérez, José Manuel García Margallo y José María Olmo.